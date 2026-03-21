Denizli'de bayramda 7 bin 491 polis ve jandarma görev yapıyor

Denizli'de Ramazan Bayramı dolayısıyla 7 bin 491 polis ve jandarmanın görev yaptığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram süresince il genelinde vatandaşların güvenliği ve huzuru için ilgili tüm kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bayram süresince trafik ve asayiş tedbirlerinin en üst seviyede uygulanacağı aktarılan açıklamada, kent genelinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı 4 bin 659 personel, 1168 araç ve 33 drone, İl Emniyet Müdürlüğü'nde ise 2 bin 832 personel, 265 ekip aracı ve 28 motorize ekip, 10 drone ve 2 narkotik köpeğinin sahada görev yaptığı kaydedildi.