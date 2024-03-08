Denizli'de avukatlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için basın açıklaması düzenledi

Denizli'de avukatlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

Denizli Barosunda, avukatlar adına açıklama yapan Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Merve Öğüt, son bir yılda 315 kadının öldürüldüğünü, 248 kadının ise şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini belirtti.

Kadınların hayatın her alanında olduğunu kaydeden Öğüt, "Kadın mücadelesinin aynı zamanda şiddetle hesaplaşma mücadelesi olduğunun bilincindeyiz. Kimsenin lütfu olmayan, doğuştan sahip olduğumuz yaşam hakkımız eşit, özgür, şiddetsiz yaşam hakkımız teslim edilinceye değin, her yerde evde, iş yerinde, sokakta, kürsülerde, alanlarda yaşam hakkı diye haykırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.