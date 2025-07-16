Denizli'de Atık Su Deşarjına 1,6 Milyon TL Ceza

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Denizli'de atık sularını arıtmadan Ellez Deresi'ne deşarj ettiği tespit edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (DESKİ) 1,6 milyon TL ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, Denizli'de Merkezefendi ve Pamukkale ilçe sınırları boyunca uzanan Ellez-Boltarık Deresi'nden sulama yapan çiftçilerin, ürün veriminde düşüş yaşandığı yönündeki şikayetleri üzerine su kaynaklarında inceleme yaptı. Kontrollerde, Merkezefendi İlçesi Sevindik Mahallesi'nde evsel atık suların arıtılmadan Ellez Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi.

DSİ'YE AİT SULAMA KANALI DA KİRLİLİKTEN ETKİLENDİ

Kontrolsüz deşarjın yalnızca dereyi değil, aynı zamanda Devlet Su İşleri (DSİ) Sol Sahil Sulama Kanalı'nı da kirlettiği tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 671 bin 844 TL tutarında idari ceza uygulandı. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.