Denizli'de Atatürk, Ölümünün 87. Yılında Anıldı

DENİZLİ'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yılında törenle anıldı. Saat 09.05 sirenlerin çalması ile kentte hayat adeta 2 dakikalığına durdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümünde Denizli'de anıldı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11'inci Komando Tugay Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlit Dirim, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saat 09.05'te sirenlerin çalması ile birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşu sırasında kentte hayat 2 dakikalığına durdu. Herkes Ata'sı için saygı duruşuna geçti. Sürücüler araçlarından inip, saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, tören sona erdi.