Bu sezon Denizli'de 500 km asfalt yol hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede çalışmaları sürdürüyor. Çivril ilçesinde asfalt dökümünü inceleyen Başkan Osman Zolan, trafik güvenliğinin ve yol konforunun en üst seviyeye çıktığını söyledi.

Denizli'de asfalt çalışmaları sürüyor

DENİZLİ - Bu sezon Denizli'de 500 km asfalt yol hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede çalışmaları sürdürüyor. Çivril ilçesinde asfalt dökümünü inceleyen Başkan Osman Zolan, trafik güvenliğinin ve yol konforunun en üst seviyeye çıktığını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 500 kilometre hedefiyle bir süre önce başlattığı yeni sezon asfalt çalışmaları kentin dört bir tarafında devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bu çerçevedeÇivril ilçesinde yaptıkları asfalt döküm çalışmalarını inceledi. Başkan Osman Zolan ilk olarak Haydan Mahallesi'ndeki 2 km'lik Nene Hatun Caddesi 1. kat asfalt döküm çalışmalarını daha sonra Çivril ilçesinin Seraserli-Sundurlu- Irgıllı arasında tamamlanan 10 km'lik 1. kat asfalt çalışmalarını inceledi.

Vatandalar istedi, Büyükşehir yaptı

Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada 20 km'nin üzerinde olan Çivril ilçesi - Irgıllı Mahallesi arasındaki yolun dar ve konforunun da çok sıkıntı yaşattığını, vatandaşların yoğun talebi üzerine geçen yıl bu güzergahın 10 km'lik kısmını asfaltladıklarını hatırlattı. Bu yıl ise Seraserli-Sundurlu-Irgıllı arasında kalan 10 km'lik yolda asfalt çalışması yaptıklarını belirten Başkan Zolan, "Toplamda 20 km olan bu yolunuz yaklaşık on mahalleye hizmet edecek. Bu güzergahta yol genişletme çalışmaları yaptık, trafik güvenliğini ve yol konforunu en üst seviyeye çıkardık. İnsanlarımızın ulaşımını daha kolay ve konforlu hale getirdik. Çivril ilçemize ve bu bölgede olan tüm mahallelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çivril'imiz her geçen gün güzelleşiyor

Bu yıl başlattıkları asfalt çalışmalarının en üst seviyede gayretle sürdüğünü vurgulayan Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Bu sene nasip olursa 500 km'nin üzerinde asfalt yol planımız var. Şu an plan dahilinde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Allah'ım kolaylıklar versin. Çivril-Irgıllı yolumuz hayırlı ve uğurlu olsun. Allah'ım kazasız belasız kullanmayı nasip eylesin. Çivril'imiz her geçen gün güzelleşiyor. Denizli'miz ve tüm ilçelerimizde sorunları çözerek, hizmetlerimizi artırarak yolumuza devam ediyoruz.