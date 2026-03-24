Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dayısını bıçaklayıp öldürdü

Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan bir kavgada, yeğeni tarafından bıçaklanan 60 yaşındaki Reyhan Şer, hastanede 3 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak yeğen Hüseyin Tekinoğlu gözaltına alındı ve tutuklandı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yeğeni Hüseyin Tekinoğlu (35) tarafından bıçaklanan Reyhan Şer (60), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 21 Mart'ta Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Tekinoğlu ile dayısı Reyhan Şer arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Tekinoğlu, Şer'i bacağından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Reyhan Şer, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Tekinoğlu ise gözaltına alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Reyhan Şer, bugün hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Hüseyin Tekinoğlu da bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
