Denizli'de Anaokulunda Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayın yürüttüğü "Okulumda 'KANpanya Var" programı kapsamında anaokulunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

"Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla Hacı Semiha Kulaklı Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte bahçeye kurulan stantta okul idaresi, öğretmenler ve veliler kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı görevlilileri de öğrenciler ile velilere kan bağışı konusunda bilgilendirdi.

Okul müdürü Ayten Bilgiç, kan bağışı kampanyasının okulda düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Velilerin bağışta bulunarak öğrencilere örnek olduğunu belirten Bilgiç, kan bağışı için bilinç oluşturmanın yolunun okullardan geçtiğini ifade etti.

Etkinlikte, öğrencilere ve velilere Türk Kızılay görevlileri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

