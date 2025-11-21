Denizli'de Anaokulunda Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
Denizli'deki Hacı Semiha Kulaklı Anaokulu'nda, Türk Kızılayı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 'Okulumda KANpanya Var' programı çerçevesinde bir kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Etkinlikte okul idaresi, öğretmenler ve veliler kan bağışında bulundu. Okul müdürü Ayten Bilgiç, bu tür kampanyaların bilinç oluşturma açısından önemine dikkat çekti.
"Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla Hacı Semiha Kulaklı Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte bahçeye kurulan stantta okul idaresi, öğretmenler ve veliler kan bağışında bulundu.
Türk Kızılayı görevlilileri de öğrenciler ile velilere kan bağışı konusunda bilgilendirdi.
Okul müdürü Ayten Bilgiç, kan bağışı kampanyasının okulda düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.
Velilerin bağışta bulunarak öğrencilere örnek olduğunu belirten Bilgiç, kan bağışı için bilinç oluşturmanın yolunun okullardan geçtiğini ifade etti.
Etkinlikte, öğrencilere ve velilere Türk Kızılay görevlileri tarafından çeşitli hediyeler verildi.
