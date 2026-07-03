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Denizli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli adliyede

Denizli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli adliyede
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki Bilal Ertene hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında alacak meselesinden çıkan, Bilal Ertene'nin (18) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 30 Haziran'da Aktepe Mahallesi Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj yolunda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, göğsünden vurulan Bilal Ertene'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan 1'i ağır, 3 kişi ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis, kavgaya karıştıkları belirlenen Oktay Ö., Yusuf G., Ali A., Yunus G., Beytullah T., Emirhan B., Hakan K. ve Emirhan B. ile suça sürüklenen çocuk statüsündeki R.K., B.Ü., O.G., K.M. ve B.Ç.'yi gözaltına aldı. Toplam 13 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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