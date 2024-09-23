Denizli'de Ahır Yangını: 93 Küçükbaş Hayvan Hayatını Kaybetti
Babadağ ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 93 küçükbaş hayvan yaşamını yitirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 93 küçükbaş öldü.
Babadağ ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde dün, Osman Bilgi'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahırın tamamını sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Babadağ ve Sarayköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Ahırda yapılan kontrolde, 93 küçükbaşın öldüğü belirlendi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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