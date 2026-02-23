Haberler

Kaldırıma çıkarak polisten kaçan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi
Denizli'de uyuşturucu etkisinde araç kullanan aday sürücü B.B., polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kaldırıma çıkarak durdurulan B.B.'nin ehliyeti iptal edilirken, otomobilden atılan metamfetamin bulundu.

DENİZLİ'de, otomobilden tabancayla havaya ateş açan ve polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaldırıma çıkan aday sürücü B.B. (23), yakalandı. Uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlenen B.B.'nin ehliyeti iptal edildi.

Olay, 21 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana geldi. Otomobildeki sürücünün tabancayla havaya ateş açtığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, otomobili takibe aldı. Sürücü B.B., polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Bir süre devam eden takipte B.B., Ulus Caddesi girişinde polisin ihtarına yeniden uymayıp bu kez kaldırıma çıkarak kaçmaya çalıştı. Otomobil, polisin takibiyle durduruldu. Gözaltına alınan sürücünün incelemesinde uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi. B.B.'nin ehliyeti iptal edildi.

Öte yandan, sürücünün kaçarken otomobilden attığı değerlendirilen 5 gram metamfetamin de bulundu. Sürücünün kaçış anları ise mobese kameralarına yansıdı. B.B.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
