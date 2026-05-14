Haberler

Denizli'de 5,6 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD, Denizli'de 5,6 büyüklüğündeki deprem senaryosuna dayalı bölgesel masa başı ve saha tatbikatı düzenledi. Tatbikatta 420 personel ve 43 araç görev aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Denizli'de 5,6 büyüklüğündeki deprem senaryosuna dayanan bölgesel masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryoya göre il merkezinde meydana gelen deprem, Merkezefendi, Pamukkale, Tavas, Serinhisar ve Honaz ilçelerinde hasara yol açtı.

Bunun üzerine il ve ilçe afet yönetim merkezleri kuruldu.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında İl AFAD Müdürlüğü'nde oluşturulan afet yönetim merkezinde, yerel düzey afet grup yöneticileri ve üyeleri bir araya geldi.

Köşger, daha sonra ilçe kaymakamlarından aldığı bilgiler doğrultusunda gerekli yönlendirmeleri yaptı.

Tatbikatın saha bölümünde ise Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde bulunan AFAD Lojistik Merkezi yanındaki alanda, koordinasyon merkezi, kayıt masası ve barınma çadırı, personel konuşlanma ile iaşe alanları oluşturuldu.

Buradaki temsili enkaz alanında 420 personel ve 43 aracın katıldığı arama kurtarma ve destek ekiplerinin çalışmaları yerinde incelendi.

Senaryo gereği yıkılan apartmanda mahsur kalanlar bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Vali Köşger, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin başta deprem olmak üzere çok sayıda afet riskini barındıran bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.

Olağanüstü durumlara karşı her zaman hazırlıklı olunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

"Hazırlık süreçlerinin sürekli güncel tutulması gerekiyor. Bu yüzden gerçekleştirilen tatbikatlar büyük önem taşıyor. Ülkemizdeki afet risklerini yönetecek şekilde hazırlıklı olmamız lazım. Bugün ne kadar hazırlıklıyız, kurumlarımız ne kadar hazırlıklı, AFAD bu konuda ne kadar yetkin ve yeterli, koordinasyon konusunda, eş güdüm konusunda ne kadar yeterli, bir denemesini yapmış olacağız."

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan
Dayı arazi anlaşmazlığı yüzünden yeğenini öldürdü

Arazi tartışmasında kan aktı! Dayı yeğenine noterde kurşun yağdırdı
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
Simge Sağın'a sevgilisinin yanında Icardi soruldu, verdiği yanıt dikkat çekti

Sevgilisinin yanında Icardi soruldu, verdiği yanıt dikkat çekti