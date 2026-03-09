Haberler

Denizli'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem... Vali Köşger: "Herhangi Bir Olumsuzluk Tespit Edilmemiştir"

Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi. Yetkililer sahada çalışmalarını sürdürüyor.

(DENİZLİ) – Denizli'nin Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölgede olumsuz bir durum tespit edilmediği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü Buldan olan deprem saat 09.21'de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 5,1 (Mw) olarak ölçülürken, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası ilgili kurumların sahada görev başında olduğunu belirtti.

Köşger, "AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE ve tüm ilgili kurumlarımız sahada görevinin başında olup şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
