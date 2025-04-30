Denizli'de 2 Yaşındaki Çocuğa Şiddet İddiası Üzerine Bakanlıktan Açıklama

(ANKARA) - Denizli'de 2 yaşındaki bir çocuğun annesinin erkek arkadaşı tarafından darbedildiği iddiaları üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Olayın Emniyet birimlerine yansımasıyla birlikte, Bakanlığa bağlı İl Müdürlüğü ekiplerinin derhal harekete geçtiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında 'Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir. Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."