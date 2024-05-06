Denizli'de 2 Bin 269 Tarihi Eser Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

??????? Denizli'nin Çivril ilçesinde, 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin evine baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada Helenistik dönemine ait 1080 bronz sikke ile çeşitli dönemlere ait 1170 obje, 10 bronz yüzük, 6 kolye ucu, 3 ok ucu, dedektör ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Evde bulunan şüpheli gözaltına alındı.