Denizli'de 1 kişiyi bıçakla öldüren, kardeşini de yaralayan zanlı tutuklandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürüp, yanındaki kardeşini de yaralayan zanlı tutuklandı.

Cinayetin ardından gözaltına alınan M.Y. ile babası H.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, babası adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.B.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde, G.B.'nin kıraathanede kardeşinin bıçaklanmasının ardından yanına aldığı tüfekle sokağa çıkarak M.Y.'ye doğrultması, ardından M.Y.'nin elindeki bıçakla karşı tarafa saldırması ve yaralanan G.B.'nin ise çevredekiler tarafından arabaya taşınması yer alıyor.

Olay

Yahyalı Mahallesi'ndeki kıraathanede 22 Ekim'de M.Y. ve babası H.Y. ile Cengiz B. ve kardeşi G.B. arasında inşaat meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Sokakta kavgaya dönüşen olayda, M.Y, yanındaki bıçakla 2 kardeşi yaralamış, yaralı kardeşlerden Cengiz B, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Jandarma olayla ilgili M.Y. ve babası H.Y.'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Umahan ÖZ - Güncel
