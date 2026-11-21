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Denizli'nin Çivril ilçesinde mantar yedikten sonra fenalaşan 5 arkadaştan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün piknikte mantar yiyen Ali Çiğdem (71) ve 4 arkadaşı bir süre sonra fenalaştı.

Çiğdem ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arkadaşları da kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Çiğdem müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer 4 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çiğdem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA