Denizli Çardak Havalimanı'nda dedektör köpeğiyle güvenlik tatbikatı yapıldı

Denizli Çardak Havalimanı'nda dedektör köpeğiyle güvenlik tatbikatı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Çardak Havalimanı'nda güvenlik tedbirlerinin etkinliğini artırmak amacıyla tatbikat yapıldı. Dedektör köpeğiyle şüpheli valiz araması ve şüpheli kişi yakalama uygulamalarının ardından Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı düzenlendi.
Denizli Çardak Havalimanı'nda güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.
Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'in katılımıyla, Denizli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği koordinesinde düzenlenen tatbikatta, dedektör köpeğiyle şüpheli valiz araması ve şüpheli kişinin yakalanmasına yönelik uygulamalar yapıldı.
Tatbikatla havalimanındaki müdahale kapasitesinin ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.
Tatbikatın ardından, havalimanında alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla "Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.