Denizli'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Buldan olarak belirlendi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, saat 09.21'de, 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
