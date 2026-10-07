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Denizli Beyağaç'ta konteyner yangınında 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Kızılcaağaç Mahallesi'ndeki bir konteynerde çıkan yangında, konteynerde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince söndürüldü.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde konteynerde çıkan yangında 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Sabaha karşı, Kızılcaağaç Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, konteynerde yalnız yaşayan Fatma Yağaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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