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Denizli Bekilli'de yaklaşık 2 milyon 250 bin liralık dolandırıcılıkta 2 şüpheli tutuklandı

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Denizli Bekilli'de yaklaşık 2 milyon 250 bin liralık dolandırıcılıkta 2 şüpheli tutuklandı
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Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşlı bir vatandaşın dolandırıldığı belirtilen olayda 2 şüpheli tutuklandı. Kendilerini kamu personeli olarak tanıtan şüpheliler yaklaşık 2 milyon 250 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını aldı; ele geçirilenler vatandaşa teslim edildi.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşlı bir vatandaşı dolandırdığı belirtilen 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, ilçede yaşayan yaşlı bir vatandaşın dolandırıldığı bilgisine ulaştı.

Çal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin kendilerini kamu personeli olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin, mağdura kimlik bilgilerinin başka kişilerin eline geçtiğini, adına 17-18 cep telefonu alındığını ve bu telefonların suçlarda kullanıldığını söyledikleri, kendisinin ve yakınlarının tutuklanmaması için evindeki ziynet eşyalarını vermesi gerektiğini belirttikleri tespit edildi.

Yaklaşık 2 milyon 250 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerinin yürüttüğü detaylı çalışma sonucu kimlikleri belirlenen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla mağdurdan aldıkları para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyalarının tamamı vatandaşa teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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