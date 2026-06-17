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Denizli Barosu Başkanı Dahil 12 Avukat Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı

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Denizli'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat gözaltına alındı. Baro binası ve şüphelilerin evlerinde aramalar sürüyor.

(DENİZLİ) - Denizli'de jandarma ekiplerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat gözaltına alındı. Operasyon kapsamında baro binası ile şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramaların devam ettiği öğrenildi.

Denizli'de uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de bulunduğu 12 avukat hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, şüpheliler hakkında "uyuşturucu kullanmak" iddiasıyla işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında, Denizli Barosu binasında arama yapılırken, gözaltına alınan avukatların ev ve iş yerlerinde de incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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