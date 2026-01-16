Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk'ten hastane inşaatına "su bağlantısı" açıklaması Açıklaması

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, "Denizli Acil Durum Hastanesi'nin bir an önce hizmete açılmasının gerekliliği ve önemi defalarca belirtilmesine rağmen su aboneliği sürecinin 6 ay geciktirilmesini normal iş akışı ile tanımlamak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Öztürk, yazılı açıklamasında, Merkezefendi ilçesinde hizmet verecek 500 yataklı Denizli Acil Durum Hastanesi inşaatında sona gelindiğini belirtti.

Taşınma işlemlerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'nin burada hizmet vereceğini aktaran Öztürk, inşaatın sağlıklı yürütülebilmesi için tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışıldığını vurguladı.

İnşaat sürecinde gerekli olan tüm izin ve abonelik işlemlerinin yüklenici firma tarafından alındığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ( Deski ) Genel Müdürlüğü tarafından şantiyenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ev tipi ve saatte maksimum 2 metreküp su sağlayan sayaç ile su aboneliği verildi. Ancak hastanenin ve hastaneye ait sistemlerin devreye alınabilmesi için kesintisiz, yüksek debili ve uygun basınçlı su temini zorunludur. Mevcut şantiye suyu bu ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu nedenle, 30 Haziran'da tarafımızca bu ihtiyaçları belirten teknik rapor ile birlikte Deski'ye resmi yazı yazılarak 'bağlantı, abonelik ve altyapı işlemlerinin' yapılması talep edildi. Hazırlanan raporda ihtiyaç duyulan debi ve basınç miktarları ayrıntılı olarak tanımlandı. Deski, 5 ay boyunca altyapı maliyetlerinin yüksekliği, bu maliyetin nereden karşılanacağı hususunun araştırıldığı gerekçesiyle başvuruyu bekletti."

Öztürk, Belediyeler Kanunu'nda, "hastanelerden su ve atık su hizmetlerine ilişkin abonelik, bağlantı, teminat, katılım payı ve benzeri adlar altında herhangi bir ücret talep edilemeyeceği"nin açıkça yer almasına rağmen, DESKİ tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne görüş sorulduğunu belirtti.

Bakanlığın da ücret talep edilemeyeceğini bildirdiğini aktaran Öztürk, "Bakanlığın görüş yazısına rağmen işlemlerin gecikmesi üzerine yeniden DESKİ'ye resmi başvuruda bulunulmuş, 24 Aralık'ta abonelik numarası verilmiş ancak su temini sağlanmamıştır. DESKİ yetkililerince 28 Aralık 2025'te su temini sağlanmıştır. Böylece talep 6 ay sonra 28 Aralık'ta karşılanmıştır. Hastanemizin bir an önce hizmete açılmasının gerekliliği ve önemi defalarca belirtilmesine rağmen su aboneliği sürecinin 6 ay geciktirilmesini normal iş akışı ile tanımlamak mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, hastane için temin edilen tıbbi cihazların garanti sürelerinin korunması için geçici olarak depolandığını belirtti.

Tıbbi cihazların ve mobilyaların yerleştirilebilmesi için aralık ayı başında hastane girişinden alınan su ile kovalara doldurularak inşaatta temizlik yapılmaya çalışıldığını dile getiren Öztürk, "Zaman zaman şantiye suyunun çamurlu akması sürecin ilerleyememesine sebep olmuştur. 28 Aralık'ta sürekli, kesintisiz ve uygun debide su temininin sağlanmasıyla birlikte temizlik, test ve devreye alma işlemleri eş zamanlı olarak hızlandırılmıştır." ifadelerine yer verdi.