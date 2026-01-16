Haberler

Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk'ten hastane inşaatına "su bağlantısı" açıklaması Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Denizli Acil Durum Hastanesi'nin su aboneliği sürecinin 6 ay gecikmesini eleştirerek, hastanenin bir an önce hizmete açılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Deski'nin altyapı işlemleri sürecinde yaşanan gecikmelerin normal iş akışıyla açıklanamayacağını belirtti.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, "Denizli Acil Durum Hastanesi'nin bir an önce hizmete açılmasının gerekliliği ve önemi defalarca belirtilmesine rağmen su aboneliği sürecinin 6 ay geciktirilmesini normal iş akışı ile tanımlamak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Öztürk, yazılı açıklamasında, Merkezefendi ilçesinde hizmet verecek 500 yataklı Denizli Acil Durum Hastanesi inşaatında sona gelindiğini belirtti.

Taşınma işlemlerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'nin burada hizmet vereceğini aktaran Öztürk, inşaatın sağlıklı yürütülebilmesi için tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışıldığını vurguladı.

İnşaat sürecinde gerekli olan tüm izin ve abonelik işlemlerinin yüklenici firma tarafından alındığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ( Deski ) Genel Müdürlüğü tarafından şantiyenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ev tipi ve saatte maksimum 2 metreküp su sağlayan sayaç ile su aboneliği verildi. Ancak hastanenin ve hastaneye ait sistemlerin devreye alınabilmesi için kesintisiz, yüksek debili ve uygun basınçlı su temini zorunludur. Mevcut şantiye suyu bu ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu nedenle, 30 Haziran'da tarafımızca bu ihtiyaçları belirten teknik rapor ile birlikte Deski'ye resmi yazı yazılarak 'bağlantı, abonelik ve altyapı işlemlerinin' yapılması talep edildi. Hazırlanan raporda ihtiyaç duyulan debi ve basınç miktarları ayrıntılı olarak tanımlandı. Deski, 5 ay boyunca altyapı maliyetlerinin yüksekliği, bu maliyetin nereden karşılanacağı hususunun araştırıldığı gerekçesiyle başvuruyu bekletti."

Öztürk, Belediyeler Kanunu'nda, "hastanelerden su ve atık su hizmetlerine ilişkin abonelik, bağlantı, teminat, katılım payı ve benzeri adlar altında herhangi bir ücret talep edilemeyeceği"nin açıkça yer almasına rağmen, DESKİ tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne görüş sorulduğunu belirtti.

Bakanlığın da ücret talep edilemeyeceğini bildirdiğini aktaran Öztürk, "Bakanlığın görüş yazısına rağmen işlemlerin gecikmesi üzerine yeniden DESKİ'ye resmi başvuruda bulunulmuş, 24 Aralık'ta abonelik numarası verilmiş ancak su temini sağlanmamıştır. DESKİ yetkililerince 28 Aralık 2025'te su temini sağlanmıştır. Böylece talep 6 ay sonra 28 Aralık'ta karşılanmıştır. Hastanemizin bir an önce hizmete açılmasının gerekliliği ve önemi defalarca belirtilmesine rağmen su aboneliği sürecinin 6 ay geciktirilmesini normal iş akışı ile tanımlamak mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, hastane için temin edilen tıbbi cihazların garanti sürelerinin korunması için geçici olarak depolandığını belirtti.

Tıbbi cihazların ve mobilyaların yerleştirilebilmesi için aralık ayı başında hastane girişinden alınan su ile kovalara doldurularak inşaatta temizlik yapılmaya çalışıldığını dile getiren Öztürk, "Zaman zaman şantiye suyunun çamurlu akması sürecin ilerleyememesine sebep olmuştur. 28 Aralık'ta sürekli, kesintisiz ve uygun debide su temininin sağlanmasıyla birlikte temizlik, test ve devreye alma işlemleri eş zamanlı olarak hızlandırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi

İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan jet açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira'nın menajerinden Galatasaray'ı karıştıran açıklama

Menajeri açıkladı: Ayrılmak istiyor
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı
10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Torreira'nın menajerinden Galatasaray'ı karıştıran açıklama

Menajeri açıkladı: Ayrılmak istiyor
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı

Nevin öğretmenin merakla beklediği rapor sonucu çıktı