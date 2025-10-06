Haberler

Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı Başladı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı'nın 92 gemi ve 66 hava aracı ile başladığını duyurdu. Tatbikatın amaçları arasında harekat yönetimi ve çok tehditli ortamlarda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi yer alıyor.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tüm çevre denizlerimizde icra edilecek olan Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı 92 gemi, 66 hava vasıtası katılımı ile bugün başladı. Tatbikatın amaçları arasında Deniz Kuvvetleri Karargahı ve bağlı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ile katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi yer alıyor."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
