Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar

İhlas Haber Ajansı - Necati İvgin - Güncel
 - Güncelleme:

Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan deniz dibi ve kıyı temizliği çalışmasında ağlara takılan vatoz balığı Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı dalış ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan deniz dibi ve kıyı temizliği çalışmasında ağlara takılan vatoz balığı Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı dalış ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı dalış ekipleri "Dünya Çevre Haftası" nedeniyle İskenderun balıkçı barınağında deniz dibi ve kıyı temizliği faaliyeti icra ettikleri sırada deniz dibinde ağa takılı durumda bulunan vatoz balığı ile karşılaştı. Dalış ekipleri, deniz altında ağlara takılı halde buldukları bağılı ağlardan kurtararak özgürlüğüne kavuşturdular.

Ekipler, deniz kirliliğine neden olan araç lastikleri, plastik, cam gibi materyalleri torbalar içerisine koyarak yüzeye çıkarttılar.

İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin - Güncel

Doğu Akdeniz İskenderun Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title