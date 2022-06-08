Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar - Haberler

Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan deniz dibi ve kıyı temizliği çalışmasında ağlara takılan vatoz balığı Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı dalış ekipleri tarafından kurtarıldı. Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan deniz dibi ve kıyı temizliği çalışmasında ağlara takılan vatoz balığı Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı dalış ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı dalış ekipleri "Dünya Çevre Haftası" nedeniyle İskenderun balıkçı barınağında deniz dibi ve kıyı temizliği faaliyeti icra ettikleri sırada deniz dibinde ağa takılı durumda bulunan vatoz balığı ile karşılaştı. Dalış ekipleri, deniz altında ağlara takılı halde buldukları bağılı ağlardan kurtararak özgürlüğüne kavuşturdular. Ekipler, deniz kirliliğine neden olan araç lastikleri, plastik, cam gibi materyalleri torbalar içerisine koyarak yüzeye çıkarttılar. İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin - Güncel Doğu Akdeniz İskenderun Hatay Güncel Haberler

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