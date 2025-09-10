Denize Düşen Kediyi Kurtarma Operasyonu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, denize düşen bir kedinin yardımına çevredekiler koştu. Belediyeden bir çalışan, kurtarma halatıyla denize inerek kediyi kurtardı ve doğal yaşam alanına bıraktı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde denize düşen kedinin yardımına çevredekiler yetişti.
Eskihisar sahilinde bulunanlar, bir kedinin denize düştüğünü gördü.
Bunun üzerine Gebze Belediyesinde çalışan bir kişi ile çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Kurtarma halatıyla denize inen belediye çalışanı, kediyi yakalayarak karada bulunanlara teslim etti.
Kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel