Denize Düşen Kediyi Kurtarma Operasyonu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde denize düşen kedinin yardımına çevredekiler yetişti.

Eskihisar sahilinde bulunanlar, bir kedinin denize düştüğünü gördü.

Bunun üzerine Gebze Belediyesinde çalışan bir kişi ile çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Kurtarma halatıyla denize inen belediye çalışanı, kediyi yakalayarak karada bulunanlara teslim etti.

Kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.