Haberler

Denize Düşen Kediyi Kurtarma Operasyonu

Denize Düşen Kediyi Kurtarma Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, denize düşen bir kedinin yardımına çevredekiler koştu. Belediyeden bir çalışan, kurtarma halatıyla denize inerek kediyi kurtardı ve doğal yaşam alanına bıraktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde denize düşen kedinin yardımına çevredekiler yetişti.

Eskihisar sahilinde bulunanlar, bir kedinin denize düştüğünü gördü.

Bunun üzerine Gebze Belediyesinde çalışan bir kişi ile çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Kurtarma halatıyla denize inen belediye çalışanı, kediyi yakalayarak karada bulunanlara teslim etti.

Kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.