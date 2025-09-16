Denizde Kayıp Olan Kaptanın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Haberler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde denize açıldıktan sonra kaybolan 74 yaşındaki kaptan İsmail Hezer'in cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik ve cankurtaran ekipleri arama çalışmaları yaparak Hezer'e ulaştı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde teknesiyle açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kaptan İsmail Hezer'in (74), denizde cansız bedeni bulundu.

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde teknesiyle denize açılan İsmail Hezer'den uzun süre haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Aramalara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri de destek verdi. Helikopter, bot ve dalgıçlarla Akçay sahil hattında yapılan çalışmalarda; Hezer'in bugün denizde cansız bedenine ulaşıldı. Teknesi limana çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
