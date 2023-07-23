Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yakınları ile birlikte serinlemek için denize giren 22 yaşındaki genç bir süre sonra gözden kayboldu. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından gencin cesedi bulunarak morga kaldırıldı.

Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yakınları ile birlikte serinlemek için denize giren 22 yaşındaki genç bir süre sonra gözden kayboldu. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından gencin cesedi bulunarak morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Mervealtı Plajı mevkisinde yaşandı. İddiaya göre 22 yaşındaki Muharrem Ç. isimli genç yakınları ile birlikte serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra genç adam gözden kayboldu.

Denizde arama yapan yakınları gence ulaşamayınca durum ekiplere haber verildi. Olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri, AFAD, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik'e bağlı dalgıçlar ile özel dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı. Vatandaşlar da teknelerle denizden ve kumsalda arama çalışmalarına katkı verdi. Denizde kaybolan gencin cansız bedeni yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından balık adamlar tarafından bulundu.

Gencin cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.