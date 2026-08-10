Haberler

Zonguldak'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Eski Futbolcu ve Hakem Hakan Ergin Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Eski Futbolcu ve Hakem Hakan Ergin Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Uzunkum Plajı'nda denize girdikten sonra gözden kaybolan eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin, kurtarma ekiplerinin müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ergin için Uzunmehmet Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Vali, Belediye Başkanı ve çok sayıda seveni katıldı.

ZONGULDAK'ta denizde boğulma tehlikesi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin (34) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Uzunkum Plajı'nda meydana geldi. Aniden hava bozunca valilik, denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Ancak bu sırada plajda olan Hakan Ergin, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye, polis, itfaiye, AFAD, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile kıyıya çıkarılan Ergin, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hakan Ergin, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Hakan Ergin'in eski futbolcu olduğu ve hakemlik yaptığı, aynı zamanda Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olduğu bildirildi. Hakan Ergin'in yakınları, ölüm haberi sonrası hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

Hakan Ergin için, öğle vakti Uzunmehmet Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkanı Tahsin Erdem ile protokol üyeleri, Hakan Ergin'in yakınları ve sevenleri katıldı. Tabutu başında gözyaşı döken aile üyelerini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Ergin, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti 'çerçeve yasa' için kararını verdi

Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da, bir partiden 'şartlı destek' var

Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi

Çete lideri, kız arkadaşının yanında enselendi
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı
Çorum'da çift başlı kuzu doğdu, bir saat yaşadı

Görenleri şaşkına çeviren doğum: Çift başlı kuzu bir saat yaşayabildi
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Ormanda ağaca asılı halde bulundu
Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı

Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı