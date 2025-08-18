Denizde Boğulan Genç, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde boğulan Ali Berber'in (18) cenazesi memleketi Kırklareli'nde toprağa verildi.

Berber'in yakınları tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazesi, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi.

Baba Yaşar ve anne Sevcan Berber ile aile yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Kılınan namazın ardından cenaze, Lüleburgaz Yeni Mezarlığa defnedildi.

Kumbağ Mahallesi'nde 5 gün önce serinlemek için denize giren Berber bir süre sonra gözden kaybolmuş, Berber'i kurtarmak için denize giren 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirmişti.

Arama çalışmaları sonucunda Berber'in cansız bedeni, dün ekipler tarafından Dut Limanı mevkisinde bulunmuştu.