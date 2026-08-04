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Nadezhda gemisinde yaralı personelin tedavisi sürüyor

Nadezhda gemisinde yaralı personelin tedavisi sürüyor
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Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya açıklarında dron saldırısına uğrayan Nadezhda isimli Ro-Ro gemisinde yaralanan 11 personelin Rusya'da hastanede tedavisinin sürdüğünü, diğer mürettebatın ise otele yerleştirildiğini bildirdi.

(ANKARA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya açıklarında dron saldırısına uğrayan Nadezhda isimli Ro-Ro gemisinde yaralanan 11 personelin Rusya'da hastanede tedavisinin sürdüğünü, diğer mürettebatın ise otele yerleştirildiğini bildirdi.

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, gemide şu an herhangi bir yangının bulunmadığı ve müdahale süreciyle ilgili planlamaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Nadezhda isimli Ro-Ro gemisindeki yaralı 11 personelin Rusya'da hastanede tedavisi devam etmekte olup, diğer mürettebatın otele yerleştirildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Gemide şu an itibarıyla herhangi bir yangın olmadığı ve müdahale süreci ile ilgili gerekli planlamaların sürdüğü öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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