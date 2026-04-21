İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali'nde 23 Nisan'a özel etkinlikler düzenlenecek

DenizBank 8. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 22-24 Nisan'da özel etkinlik programına ev sahipliği yapacak.

"Sanatını Mutlulukla Buluştur" temasıyla düzenlenen bienal, Türkiye'nin 47 ilinden ve 16 ülkeden çocukların üretimlerini İstanbul'un farklı noktalarında sanatseverlerle buluşturacak.

Bienalin bu yılki bölümlerinden birini, savaşın etkilediği coğrafyalardan gelen çocukların çalışmaları oluşturuyor. Filistin, Suriye, Ukrayna, Sudan ve Doğu Türkistan'dan çocukların "Mutluluk senin için nedir?" sorusuna verdiği yanıtlar sanat eserlerine dönüştürüldü.

Müze Gazhane'de 23 Nisan'da düzenlenecek buluşmada, bu çalışmalarda yer alan yaklaşık 20 çocuk bir araya gelerek hikayelerini paylaşacak.

Etkinliklerde, "Müzikle Mutlu Çizgiler" performansı, "Sevimli Robot Cubetto Müze Geziyor" atölyesi ve yapay zeka odaklı "Yeni Görme Biçimleri" çalışması gibi içerikler yer alıyor.

Bienalde, tiyatro oyunları, hikayeleştirme atölyeleri ve müzikli performanslar çocukların katılımına sunulacak.