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Deniz Kuvvetlerine bağlı 23 gemi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 23 limanı ziyaret edecek

Deniz Kuvvetlerine bağlı 23 gemi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 23 limanı ziyaret edecek

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 geminin 23 limanı ziyaret edeceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 geminin 23 limanı ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ayrıca TCG Anadolu gemisinin de İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Tanju Özkaya - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı 23 Nisan Çocuk Güncel Haberler

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