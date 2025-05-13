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MSB'nin helikopteri denize acil iniş yaptı

MSB'nin helikopteri denize acil iniş yaptı
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Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait helikopterin, Denizkurdu Tatbikatı kapsamında teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını duyurdu. Helikopterdeki 4 personel kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.

"4 PERSONELİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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