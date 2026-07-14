Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, TCG İstanbul ile Lazkiye'ye gitti

DENİZ Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, TCG İstanbul fırkateyni ile Suriye Lazkiye'yi ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile Suriye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyetimiz, 13 Temmuz 2026 tarihinde TCG İstanbul fırkateyni ile Lazkiye/Suriye ziyareti gerçekleştirdi. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Lazkiye'ye varışında Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud tarafından rıhtımda karşılanırken, her iki komutan tarafından heyetler arası toplantılar gerçekleştirildi. Şam Büyükelçimiz Nuh Yılmaz'ın da yer aldığı görüşmeler kapsamında Lazkiye Askeri Limanı'nda incelemelerde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı