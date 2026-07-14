Haberler

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, TCG İstanbul ile Lazkiye'ye gitti

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, TCG İstanbul ile Lazkiye'ye gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, TCG İstanbul fırkateyni ile Suriye'nin Lazkiye kentine giderek Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud ile görüştü. Ziyaret kapsamında iş birliği ve Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılması ele alındı.

DENİZ Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, TCG İstanbul fırkateyni ile Suriye Lazkiye'yi ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile Suriye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyetimiz, 13 Temmuz 2026 tarihinde TCG İstanbul fırkateyni ile Lazkiye/Suriye ziyareti gerçekleştirdi. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Lazkiye'ye varışında Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud tarafından rıhtımda karşılanırken, her iki komutan tarafından heyetler arası toplantılar gerçekleştirildi. Şam Büyükelçimiz Nuh Yılmaz'ın da yer aldığı görüşmeler kapsamında Lazkiye Askeri Limanı'nda incelemelerde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt

Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Fatih Altaylı'nın da Haluk Levent'le ilgili tavrı netleşti

Haluk'u satan satana! Fatih Altaylı'nın tavrı da netleşti

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var
Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu