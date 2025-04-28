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Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Avustralya Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Bir Araya Geldi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Avustralya Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Bir Araya Geldi
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Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Avustralya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mark Hammond ile Deniz Kuvvetleri Karargahında bir araya geldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Avustralya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mark Hammond ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Oramiral Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Hammond'un beraberindeki heyetle Deniz Kuvvetleri Karargahını ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, ziyaretten görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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