Haberler

Deniz Göktaş yeniden tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SANAL medyada yayınladığı videolar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 3 Temmuz’da tutuklanan Deniz Göktaş, 28 Ağustos’ta tahliye edilmesinin ardından bu kez ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan yeniden tutuklandı.

SANAL medyada yayınladığı videolar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 3 Temmuz'da tutuklanan Deniz Göktaş, 28 Ağustos'ta tahliye edilmesinin ardından bu kez 'suçu ve suçluyu övme' suçundan yeniden tutuklandı. Savcılığın tahliye kararına yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine Göktaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından da yeniden tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Deniz Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videolarda suç unsuru bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından 3 Temmuz'da tutuklanan Göktaş hakkında, avukatlarının itirazı üzerine İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce tahliye kararı verildi. Göktaş, 28 Ağustos'ta tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Göktaş, bu kez 'suçu ve suçluyu övme' suçundan yeniden tutuklandı. İstanbul 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği, Göktaş'ın gösterisinde kullandığı bazı ifadelerde, 'Daltonlar Çetesi' olarak bilinen suç grubunun suç içerikli eylemlerini öven, meşru gösteren ve suça ulaşılmasını kolaylaştıran ifadeler olarak değerlendirdi.

'YENİDEN TUTUKLANDI'

Öte yandan 31 Ağustos'ta, Deniz Göktaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarından verilen tahliye kararına savcılık tarafından yapılan itiraz kabul edildi. İstanbul 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Göktaş'ın aynı suçlamalardan yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adli yıl açılışı töreni başladı

Adli yıl açılışı töreni başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer

Galatasaray'dan saat başı transfer

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
İşte Özgür Özel'in 'Hakkımı helal etmeyeceğim' dediği 4 isim

İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı

5 market zincirinden aldılar, 20 numunenin 19'u "zehir" çıktı
Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu

Bir ailenin iki direği birden yıkıldı
Murat Dalkılıç: “Günlerce Komada Kaldım”

Murat Dalkılıç: “Günlerce Komada Kaldım”