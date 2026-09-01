Deniz Göktaş yeniden tutuklandı

SANAL medyada yayınladığı videolar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 3 Temmuz'da tutuklanan Deniz Göktaş, 28 Ağustos'ta tahliye edilmesinin ardından bu kez 'suçu ve suçluyu övme' suçundan yeniden tutuklandı. Savcılığın tahliye kararına yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine Göktaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından da yeniden tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Deniz Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videolarda suç unsuru bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından 3 Temmuz'da tutuklanan Göktaş hakkında, avukatlarının itirazı üzerine İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce tahliye kararı verildi. Göktaş, 28 Ağustos'ta tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Göktaş, bu kez 'suçu ve suçluyu övme' suçundan yeniden tutuklandı. İstanbul 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği, Göktaş'ın gösterisinde kullandığı bazı ifadelerde, 'Daltonlar Çetesi' olarak bilinen suç grubunun suç içerikli eylemlerini öven, meşru gösteren ve suça ulaşılmasını kolaylaştıran ifadeler olarak değerlendirdi.

'YENİDEN TUTUKLANDI'

Öte yandan 31 Ağustos'ta, Deniz Göktaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarından verilen tahliye kararına savcılık tarafından yapılan itiraz kabul edildi. İstanbul 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Göktaş'ın aynı suçlamalardan yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı