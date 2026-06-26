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Deniz Göktaş'ın Stand-Up Gösterisine İlişkin Bazı X Paylaşımlarına Erişim Engeli

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Komedyen Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı X paylaşımlarına, 5651 sayılı Kanun kapsamında milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

(ANKARA) - Komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı bazı X paylaşımlarına, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildiği bildirildi. Paylaşımların X tarafından Türkiye'den görünmez kılındığı belirtildi.

Komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı bazı X paylaşımlarına erişim engeli getirildi.

EngelliWeb'in paylaşımına göre, söz konusu içerikler 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

Paylaşımların, X tarafından Türkiye'den görünmez kılındığı bildirildi.

Komedyen Deniz Göktaş'ın 1 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelediği kapalı gişe stand-up gösterisi, 24 Haziran'da YouTube'da yayına girmiş, ilk gün 1 milyon izlemeye ulaşmıştı. "Ölü Deniz" adlı gösteri siyasi hiciv örneği olarak ilgi ve beğeni toplamış, gösteriden kesitler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kaynak: ANKA
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