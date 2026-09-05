Kadıköy'de Deniz Göktaş'a destek eylemi: 'Tek suçu bu korku düzeninden korkmamak'

(İSTANBUL) - Tutuklu komedyen Deniz Göktaş'a destek amacıyla TİP'in çağrısıyla İstanbul Kadıköy'de eylem düzenlendi. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, "Deniz'in tek suçu, saray rejiminden ve yaratmaya çalıştığı bu korku düzeninden korkmamak ve korkmamamız gerektiğini milyonlarca insana bir kere daha hatırlatmak oldu" dedi.

TİP'in çağrısıyla tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ın serbest bırakılması talebiyle Kadıköy'deki Süreyya Operası önünde eylem düzenlendi. TİP Kültür Sanat Bürosu Üyesi Fulden Aytaç basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, Göktaş'ın yaklaşık iki aydır kuyu tipi cezaevinde tutulduğu belirtilerek, "Deniz ne kahraman ne de kurban. Deniz bizim sesimiz, bizim sözümüz. Deniz biziz. Bilinsin ki alışmadık, alışmayız. Bilinsin ki susmuyoruz ve susmayacağız" denildi.

Göktaş serbest bırakılıncaya kadar davanın takipçisi olunacağı vurgulanan açıklamada, kültür ve sanat emekçileri başta olmak üzere herkese "Deniz'e özgürlük" sloganı altında buluşma, mizahı ve eleştirel düşünceyi savunma çağrısı yapıldı.

KADIGİL: "DENİZ'İN TEK SUÇU BU KORKU DÜZENİNDEN KORKMAMAK"

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Göktaş'ın iki aydır gökyüzünü göremediği kuyu tipi bir cezaevinde tutulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Deniz'in tek suçu, saray rejiminden ve yaratmaya çalıştığı bu korku düzeninden korkmamak ve korkmamamız gerektiğini milyonlarca insana bir kere daha hatırlatmak oldu. Bu yüzden cezaevinde, bu yüzden iki aydır esir. Nihayet bir hakim tahliye etmeye karar verdi. Aynı gün, 'Bu 90 dakikalık gösterinin içerisinde iki suç daha varmış' dediler. Koca koca hakimlerimiz, savcılarımız, o dosyayı inceleyen polislerimiz ve gösteriyi izleyen 12 milyon insan görmemiş. Ne zaman Deniz'in tahliyesine bir hakim karar vermeye kalkmış, işte o zaman savcılarımız bu vahim suçlarla yüzleşmiş."

Göktaş hakkında hazırlanan iddianameye değinen Kadıgil, "'Diktatör' dediği için Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor. Bundan 10 sene önce 'Diktatör olsa diktatör dediğinizde dışarıda duramazdınız' diyorlardı. Bugün itibarıyla 'diktatör' dediği için bir insan dışarıda duramıyor" ifadelerini kullandı.

Kadıgil, Göktaş'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlamalarıyla karşı karşıya bırakıldığını hatırlatarak, "Suçu ve suçluyu övmüyor. Sizin kurduğunuz bu karanlık, mafyatik ve hukuksuz düzeni yeriyor. Deniz şu anda hukuki bir gözaltı ya da tutukluluk işlemi altında değil. Deniz şu anda siyasi bir rehine; saray rejiminin hepimizi korkutmak için kuyu tipi cezaevinde tuttuğu bir rehinedir" diye konuştu.

Kadıgil, konuşmasını "Ne Deniz'i orada yalnız bırakacağız ne de bu ülkeyi sizin kirli ellerinize bırakacağız" sözleriyle tamamladı.

SENDİKALARDAN GÖKTAŞ'A DESTEK

Eylemde, Oyuncular Sendikası ile Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikasının (MÜZİK-SEN) yazılı açıklamaları da okundu. Oyuncular Sendikası, sanatçıların söz söyleme ve kendilerini ifade etme hakkının baskı altında olduğunu belirterek Göktaş'ın derhal serbest bırakılmasını istedi. MÜZİK-SEN ise Göktaş'ın yanı sıra yargı baskısı, sansür, yasaklama ve itibar karalamalarına maruz kalan tüm sanatçıların yanında olduğunu bildirdi.

GÖKTAŞ'TAN EYLEME MESAJ

Deniz Göktaş'ın arkadaşı ve meslektaşı Akın Arslan da Göktaş'ın "büyük emeklerle hazırladığı gösterisi ve işini onurlu biçimde yaptığı için" 63 gündür 10 metrekarelik bir hücrede tutulduğunu söyledi. Arslan, Göktaş'ı cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek onun eyleme katılanlara gönderdiği şu mesajı okudu:

"Sanki Süreyya Operası'nın önünden geçerken bir kalabalık görmüşüm, 'Ne eylemi acaba?' diye içlerine sokulmuşum ve eylem benim hakkımdaymış gibi bir gün. Naber? Nasıl geçti haftanız? Ben bu hafta üç defa daha tutuklandım, hem de cezaevindeyken. Karatepe'nin asi çocuğu, suç makinası, dehşet saçmaya devam ediyor. Onun dışında iyiyim, siz de iyi olun. Hepinize sevgiler, iyi ki varsınız."

Kaynak: ANKA