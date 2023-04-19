Deniz Feneri Derneğinden depremzedelere iftar ve sahur ikramı

Deniz Feneri Derneği, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki aşevlerinde, ramazan ayında her gün iftar ve sahur verdi.

Deniz Feneri Derneği, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki aşevlerinde, ramazan ayında her gün iftar ve sahur verdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, depremlerin ilk saatlerinden itibaren insani yardım çalışmaları yapmaya başlayan dernek, ramazanda da bölgedeki çalışmalarına devam etti.

Dernek, felaketin vurduğu illerde gıda kolisi, hijyen seti, giysi, yatak, yorgan, çadır ve nakdi yardımların yanı sıra aşevlerinde de iftar ve sahur ikramlarında bulunuyor.

Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'daki 4 aşevinde şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişiye sahur ve iftar verildi. Malatya ve Suriye'de ise afetzedelere yönelik yemek yardımları mobil aşevleriyle yapıldı.

Afetlerin yaşandığı 3 ilde geçici giyim mağazaları kurarak depremzedelerin giyim ihtiyacını karşılayan dernek, bölgedeki 6 afet lojistik merkezi ile, son depremzede kalıcı evine girinceye kadar çalışmalarına devam etmeyi hedefliyor.

Dernek, "1001 Çocuk 1001 Dilek" projesi ile de yüzlerce çocuğun hayallerine kavuşmasına vesile oldu.

Dünya Yetimler Günü'nde, depremler nedeniyle anne ve babalarını kaybeden çocuklar için yetim buluşması yapan dernek, çocuklara bayram harçlığı ile sürpriz hediyeler verdi.