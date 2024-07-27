Üye Girişi
Haberler

Deniz Feneri Derneği, Filistinli Öğrencilerle Dostluk Günü'nde Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Feneri Derneği üyeleri, 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü kapsamında, Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi. Dernek merkezinde düzenlenen yemekte konuşan Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak, Filistin'deki acıların soykırıma dönüştüğünü vurguladı. Filistinli Öğrenciler Derneği adına konuşan Abdurrahman El Himdiyat ise İsrail'in saldırılarında Gazze'de birçok kişinin şehit ve gazi olduğunu belirtti.

Deniz Feneri Derneği üyeleri, 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü kapsamında, Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi.

Derneğin Topkapı'daki merkezinde düzenlenen yemekte bir konuşma yapan Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak, Dünya Dostluk Günü'nü vesilesiyle bir grup Gazzeli, Filistinli aileyi, öğrenciyi misafir etmek istediklerini söyledi.

Kendileri için her günün dostluk, kardeşlik günü olduğunu dile getiren Koçak, ama Gazze ve Filistin'i bugün vesilesiyle daha yoğun bir şekilde gündemlerine almak istediklerini kaydetti.

Koçak, Filistin'de 1917'de İngiliz işgaliyle başlayan acıların, Ekim 2023'ten itibaren artarak soykırıma dönüştüğünü vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerika'da alkışlandığını anımsatan Koçak, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde İsrail'in katil başbakanı konuşma yaparken Amerikalı senatörler ellerini patlatırcasına alkışlıyorlardı. Bir saatlik konuşmada altmışa yakın alkış vardı. Bu bize bir şey gösteriyordu. Evet küfür tek millet ve küfür bir dayanışma halinde. Küfür kendi katillerini ödüllendiriyor, teşvik ediyor, 'Devam et' diyor, 'Biz senin yanındayız.' Bu Gazze'deki direnişten biz Müslümanların alacağımız büyük dersler var. Bütün Müslümanların, İslam dünyasının aynı direnişi, aynı dayanışmayı, aynı birleşmeyi ortaya koyması gerekiyor."

Filistinli Öğrenciler Derneği adına konuşan Abdurrahman El Himdiyat da ekimden bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda Gazze'de ailesinde şehit ve gazi olmayan hiç kimsenin kalmadığını söyledi.

Himdiyat, işgalci İsrail'in, bebek, çocuk ve kadın ayırt etmeksizin herkesi öldürdüğünü vurguladı.

Konuşmaların ardından sanatçı Murat Bozkurt ilahiler seslendirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İstanbul Türkiye Dünya Güncel Haberler

TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu

TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu

 İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz

İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz

 Golan Tepeleri'nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı

Golan Tepeleri'nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı

Bakmadan Geçme

BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü?
Özel'den Erdoğan'a 'SGK borcu' yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz

Özel'den Erdoğan'a "SGK borcu" yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz
title