Deniz Feneri Derneği'nin Güneydoğu Anadolu Temsilciliği Açıldı

Deniz Feneri Derneği'nin Güneydoğu Anadolu Temsilciliği, Gaziantep'te törenle hizmete açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, daha önce Kastamonu, Antalya, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Şanlıurfa, Bursa, Ankara ve İstanbul'da açılan şubelere son olarak Güneydoğu Anadolu Temsilciliğinin eklendiği belirtildi.

Temsilciliğin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende bir konuşma yapan derneğin Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Türkiye'nin insani yardım kuruluşları olarak Suriye yardımlarını yeni lojistik merkezi üzerinden yürüteceklerini bildirdi.

Filistin'deki durumun 7 Ekim'den bu yana artık dayanılmaz noktaya geldiğini, herkes için bir onur, haysiyet meselesine dönüştüğünü belirten Cengiz, "İnşallah, Filistin yardımlarımızın organizasyon merkezi bu temsilciliğimiz olacak. 'Gaziantep ekonomisi çok büyük bir şehir, Gaziantepliler çok cömert' dedik ve Güneydoğu Anadolu Lojistik Merkezini buraya açmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Temsilcilikte giyim, gıda ve nakdi yardımların yanı sıra afet ve acil durumlarda destek verebilmek için de altyapı hazırlandı.