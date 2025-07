Deniz Feneri Derneği, kurbanlıkları Dubai'de konserve haline getirip Gazze'ye gönderiyor

Dünyanın birçok ülkesinden Deniz Feneri Derneğine bağışlanan kurbanlıklar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde konserve yapılarak Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Derneğin "Kurbanlarınız Gazze'ye Umut Oluyor" sloganıyla düzenlediği organizasyon kapsamında, dünyanın çeşitli ülkelerinden bağışçılarca gönderilen kurbanlıklar Hindistan'da kesildi.

Eksi 18 derecede şoklanan kurban etleri, soğuk zincirle paketlenerek, Dubai'deki "Amana Foods" et işleme ve konserveleme tesisine getirildi.

Yaklaşık 75 kişinin çalıştığı tesiste soğuk hava depolarından alınarak, paketlerinden çıkarılan etler makinelerde dilimlenerek kazanlara koyuldu.

Tesisteki pişirme alanına getirilen etler, burada 70 derece sıcaklıkta yaklaşık 40 dakika pişirildi.

İçine herhangi bir katkı maddesi eklenmeden 500 gramı et, 300 gramı da et suyu olacak şekilde konservelere konuldu.

Özel kazanlarda 120 derecede, 4 saat boyunca kaynatılıp sterilize edilen konserveler, soğutma, kurutma ve etiketlenme işlemlerinden geçirildi.

Paketlenen konserveler, yaklaşık 10 günlük bekleme sürecinin ardından Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkıyor.

"En kısa zamanda Gazzeli kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz"

Deniz Feneri Derneği Bağışçı İlişkileri Müdürü Hayrettin Akbaba, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye yönelik 19 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda derneğin Gazze gönüllüsü olan 22 yaşındaki Abdullah el-Mecdelevi'nin şehadet haberini aldıklarını söyledi.

Mecdelevi'ye Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar dileyen Akbaba, hem onun hem de bütün şehitlerin yüzü suyu hürmetine Gazze'ye en kısa zamanda barış, sevgi, huzur, kardeşlik ve muvaffakiyet temenni etti.

Bağışçıların 2025 kurban organizasyonunda kendilerine gönderdikleri kurban emanetlerini alıp, kestiklerini aktaran Akbaba, "Burada büyük bir et işleme tesisi var. Kurban etleri eksi 18 derecede şoklanmış şekilde geldi. Arkadaşlarımız onları belli boyutlarda dilimliyor. Tencerelerde ve büyük kazanlarda, 70 derecede yaklaşık 40 dakika birinci pişirmeyi yapıyorlar." dedi.

İlk pişirmenin ardından etlerin konservelere koyulduğunu anlatan Akbaba, şöyle devam etti:

"İçerisinde 500 gram et, 300 gram su olan konserve haline getiriliyor. İçerisine herhangi bir madde koyulmuyor. Buradan sonra da asıl son işlem başlıyor. Konserveler yaklaşık 4 saat boyunca 120 derecedeki kazanlara giriyor. Burada da etler bütün bakterilerden sıyrılıyor, temizleniyor. Aslında bir anlamda sterilizasyon oluyor. Son yani yeme aşamasına geliyor. Etleri, son kullanma süresi yaklaşık 2 yıl olan hale getirip paketlenerek, inşallah en kısa zamanda Gazzeli kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz."

"Temel ihtiyaç ürünü olan bir kilogram un Gazze'de 60 dolar"

Yıllardır Gazzeli kardeşlerin yanında olduklarını dile getiren Akbaba, 7 Ekim 2023'ten bu yana da Gazze'de yaklaşık 55 kişilik gönüllü ekibiyle ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Akbaba, bölgedeki durumlar nedeniyle çocukların eğitimden uzaklaşmasının ardından çadır okulu kurduklarını anlatarak, "Orada ciddi anlamda şu an su sıkıntısı var. Tankerlerle su sağladık. Bunun yanı sıra su kaynağını oluşturup su kuyuları açtık, çadır evler yaptık. Orada yaralıları hem rehabilite edecek hem de ilk yardım yapılacak bir hastaneyi Deniz Feneri Derneği üstlenmiş bulunuyor." diye konuştu.

Kadınlar ve genç kızlar için hijyen paketlerini götürüp teslim edeceklerini aktaran Akbaba, şunları belirtti:

"Aşevleri çok kıymetli. Mutlaka duyuyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Maalesef şu an temel ihtiyaç ürünü olan 1 kilogram un Gazze'de 60 dolar. Yani bu oradaki acının, durumun vahametini göstermek için en önemli örneklerden birisi. Dolayısıyla Deniz Feneri Derneği ve bağışçıları yılmadan, 'Acaba kapı açılır mı açılmaz mı?', 'Ne zaman açılacak?' demeden, her an kardeşinin yanında olmaya ve onlara yardımları göndermeye devam ediyor."

"Her gönderdiğiniz yardım Gazze'ye ulaşıyor"

Tüm bağışçılara teşekkür eden Akbaba, her gönderilen yardımın Gazze'ye ulaştırıldığını anlattı.

Gazze'de her gün çalışan aşevi bulunduğuna dikkati çeken Akbaba, "Her aşevinden 1500 kişilik yemek çıkıyor. Bir aşevi durduğu anda orada 1500 kişi aç demektir. Biz olabildiğince bu sorumlulukla, kardeş hukuku gereği üzerimize bunu vazife telakki ettik, bildik. Emanetleri de doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilere ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bunu da hep bu şekilde inşallah birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.