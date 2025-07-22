Deniz Feneri Derneği: Gazze'de Durum Çok Kötü

Deniz Feneri Derneği Gazze Ofis Koordinatörü Zarif Algorra, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaşananları anlattı.

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilcisi Halit Bitkin, düzenlediği basın toplantısında, derneğin Gazze Ofis Koordinatörü Filistinli Algorra ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Algorra, Gazze'de hiç kimsenin iyi olmadığını vurgulayarak "İsrail hayatı öldürmeye çalışıyor. Her şeyi öldürüyorlar. Gazze'de kadınlar, çocuklar, binalar, hastaneler, mescitler, bir şey kalmadı maalesef. İsrail her şeyi öldürüyor. Görüyoruz ki İsrail, bir kişiyi öldürmek istiyorsa tek başına öldürmüyor. Evine gidince, hastaneye gidince vurup öldürüyor. Bu kişi, ailesi ve çevresiyle birlikte ölüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de binaları yıkmaya başladığını anlatan Algorra, şunları kaydetti:

"Gazze'deki evleri tek tek yıkıyorlar. Maalesef açlıktan ölüyoruz, dünya bize bakıp bir şey yapmıyor. Her gün yaklaşık 100 kişi Gazze'de açlıktan ölüyor. Deniz Feneri Derneği Gazze Ofisi olarak acıları hafifletmek için çalışıyoruz. Halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu mağdur halk için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Deniz Feneri olarak Gazze'nin her yerinde bulunuyoruz. 55 personelimiz var. Bu sayıyı artırmaya, 100 kişiye çıkarmaya çalışıyoruz."

Halit Bitkin ise Gazze'nin bir terör devleti tarafından yok edilmeye çalışıldığını vurgulayarak "Gazze'de açlıktan ölümler başladı. Deniz Feneri Derneği olarak Gazze'de 9 ayrı noktada 1500 kişilik yemek çıkartıyoruz. Bir nebze Gazze'ye umut olmaya, Gazzelilerin açlıktan ölmemeleri, hayata tutunabilmeleri için destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Yardımseverleri Gazze'ye destek olmaya çağıran Bitkin, şunları söyledi:

"Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir zulüm var. Bir deri bir kemik kalmış insanların fotoğraflarını görüyoruz. Kastamonulu bağışçılarımıza da teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde bu çalışmaları yürütüyoruz ama yetmiyor. Bağışların artarak devam etmesini bekliyoruz. Bu savaş bir gün bitecek. Bu terör devleti bir gün yıkılacak ve inşallah tekrar biz de önceden olduğu gibi Gazze'ye gideceğiz. Önceden olduğu gibi Refah'a veya bir başka bölgeye gidip yine yüz yüze, gönül gönüle kardeş şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz."