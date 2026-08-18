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Deniz Feneri'nden Afyonkarahisar'da Geçici Mağaza Açılışı

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Deniz Feneri Derneği, Afyonkarahisar'da ihtiyaç sahibi aileler için geçici mağaza açtı. Mağazada kıyafet ve ayakkabı gibi ürünler barkod sistemiyle dağıtılacak. Dernek Genel Sekreteri, 'Kasamızda para değil dua geçiyor' dedi.

Deniz Feneri Derneği tarafından Afyonkarahisar'da geçici mağaza açılışı gerçekleştirildi.

Mağazada, ayakkabı, kıyafet, yardım kolileri gibi ailelerin ihtiyaç duyabileceği pek çok ürün bulunuyor.

Diğer mağazalarda olduğu gibi bu sistemin uygulandığı mağazada da barkod okutularak ürün derneğin stoklarından düşülecek ve ailenin dosyasına işlenecek.

Açılışta konuşan Deniz Feneri Derneği Genel Sekreter Coşkun Yıldız, "Bizim kasamızda para geçmiyor, dua geçiyor." dedi

Kaynak: AA
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