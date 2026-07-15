Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal vefat etti
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal (88), Antalya'da tedavi gördüğü hastanede diyabet ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Ankara'da toprağa verilecek.
Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal (88), Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Kepez Devlet Hastanesinde bir süredir diyabet ve solunum yetmezliği gibi yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören Baykal, yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Baykal'ın cenazesinin, Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Süleyman Elçin