Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile tokalaşmadı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın cenaze töreni sırasında ekranlara yansıyan bir görüntü dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana giriş yaptığı noktada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadan önlerinden geçtikten sonra Muharrem İnce'nin elini sıktığı görüldü.

Ankara'daki evinde 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

TÖRENE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Törene, Baykal ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı bakanlar, eski TBMM başkanları, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bazı belediye başkanları ve partililer katıldı.

YALNIZCA MUHARREM İNCE İLE TOKALAŞTI

Cenaze töreninde ortaya çıkan bir görüntü ise dikkat çekti. Alana giriş yaptığı noktada bulunan, sırasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalnızca Muharrem İnce'nin elini sıktı.