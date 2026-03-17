DENEYAP Türkiye'nin 2026 başvuruları 30 Mart'a kadar sürecek

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kapsamında 2026 Öğrenci Seçme Süreci başvuruları 30 Mart'a kadar devam edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı paydaşlığında yürütülen programla, teknolojiye ilgi duyan ve hayallerini üretime dönüştürmek isteyen gençlerin DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ne katılması hedefleniyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilindeki 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde yürütülen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında öğrenciler, 36 ay boyunca tamamen ücretsiz teknoloji eğitimi alıyor.

Program sayesinde öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi, gençlerin teknoloji üreten bir geleceğin aktörleri haline gelmesi amaçlanıyor. Türkiye dışında 4 ülkede de uygulanan program, gençlerin projelerini somutlaştırmasına imkan sunuyor.

Üç aşamalı seçme süreci uygulanacak

2025-2026 eğitim öğretim yılında 4. ve 5. sınıf, 8. ve 9. sınıf ile lise hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, DENEYAP Öğrenci Seçme Sınavı'na başvurarak sürece dahil olabilecek.

Üç aşamadan oluşan seçme sürecinde ilk olarak e-sınav yapılacak. Bu aşamada başarılı olan öğrenciler, çevrim içi eğitimleri tamamlayıp kendilerine verilen görevleri yerine getirdikleri ikinci aşamaya geçecek. Son aşama olan uygulama sınavında ise öğrenciler fikirlerini hayata geçirme fırsatı bulacak.

Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde uzun soluklu eğitim alma hakkı kazanacak.

Başvurular çevrim içi olarak alınırken sürece katılmak isteyen öğrenciler ayrıntılı bilgilere DENEYAP'ın internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabiliyor.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, bugüne kadar 591 bin 977 başvuru alırken programdan 44 bin 615 öğrenci yararlandı, 10 bin 802 öğrenci mezun oldu. Atölyelerde görev alan 14 bin 151 eğitmen de programa destek verdi.

Program, yalnızca bir eğitim modeli olmanın ötesinde Türkiye'nin geleceğine katkı sunan bir ekosistem olarak öne çıkarken 2024 yılında alınan 156 bin başvuru da gençlerin teknoloji üretimine yönelik ilgisinin arttığını ortaya koydu.