DENEYAP atölyelerinde eğitim gören 67 öğrenci LGS'de tam puan aldı

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alan 67 öğrenci, 2025 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öğrencilerden 19'u İstanbul'daki atölyelerde eğitim gördü. T3 Vakfı Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, "Teknoloji atölyelerimizden mezun olan ve Lgs'de tam puan alan öğrencilerimizle bir aradaydık. Tabii bu başarı sadece İstanbul'da değil. Tüm Türkiye'deki DENEYAP Atölyelerimizde toplam 67 öğrencimiz tam puan aldı" dedi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alan öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında 500 tam puan aldı. Türkiye genelinde toplam 67 DENEYAP öğrencisi sınavda tüm soruları doğru yanıtladı. Bu öğrencilerden 19'u İstanbul'daki DENEYAP atölyelerinde eğitim aldı.

'TÜRKİYE'DEKİ DENEYAP ATÖLYELERİMİZDE TOPLAM 67 ÖĞRENCİMİZ TAM PUAN ALDI'

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, İstanbul'da düzenlenen buluşmada teknoloji atölyelerinden mezun olan ve Liselere Geçiş Sınavı'nda ( Lgs ) tam puan alan öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün burada, İstanbul'da teknoloji atölyelerimizden mezun olmuş ve Lgs'de tam puan almış öğrencilerimizle bir aradaydık. Tabii bu başarı sadece İstanbul'da değil. Tüm Türkiye'deki DENEYAP Atölyelerimizde toplam 67 öğrencimiz tam puan aldı. Ayrıca yüzde birlik dilime giren, önemli başarılar elde etmiş öğrencilerimiz de var. Teknoloji atölyelerinde bu gençlerimizi bizler sınavla almıştık ve iki yıl boyunca 11 farklı başlıkta eğitim aldılar. Tabii burada çok kıymetli; sadece akademik olarak kendilerini geliştirmediler bu öğrencilerimiz. Eğitim hayatları boyunca her hafta sonu atölyelere gelerek, bir anlamda robotik kodlamadan uzay havacılığa, malzeme biliminden elektronik programlamaya kadar çok farklı alanlarda da deneyim ve tecrübe elde ettiler" dedi.

'GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI, TEKNOLOJİ LİDERLERİ OLACAKLAR'

Hıdır sözlerini şöyle tamamladı:

"Onların buraya ayırmış oldukları vakitleri de çok kıymetli görüyorum. Bizler de bu projeyi hayata geçirirken, önemli hedeflerimizden birisi ülkemizin kritik, özellikli alanlardaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktı. Burada da şimdi gençlerimizin başarılarına şahit olmak gerçekten bizleri gururlandırıyor. İnanıyoruz ki buradaki yetişecek gençlerimiz lise hayatlarında da TEKNOFEST'lerde yarışacaklar, akademik başarılar elde edecekler ve ülkemizin geleceğin bilim insanları, teknoloji liderleri olacaklar. Bizler de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak onların her zaman, her daim yanında olmaya gayret edeceğiz.

'YAPAY ZEKA, ROBOTİK BANA ÇOK ŞEY KATTI'

Lgs'de tüm soruları doğru yanıtlayan DENEYAP atölyelerinde eğitim gören Onur Alp Kanak, "DENEYAP'ın Teknik faydaları var. Mesela bilişim benim en sevdiğim derslerden biriydi. Onun dışında yapay zeka, robotik bana çok şey kattı. Ama en büyük katkısı arkadaş ortamında oldu bence. Beni DENEYAP'a iten en büyük şey, arkadaşlarımın orada bekliyor olmasıydı. Arkadaşlarımla tabii bir takım çalışması halinde daha yararlı şeyler yaptık. Bu derslerin üstüne bir böyle artı koymuş gibi oldu. Bu yönden bakınca, hayatımdaki dönüm noktalarından biri diyebilirim. Sonuç olarak diyorum ki; DENEYAP, bence her öğrencinin gitmesi, görmesi gereken; gitmese bile oradaki öğrencilerle iletişim kurması gereken bir mekan. Ben gayet memnunum. İyi ki gelmişim diyorum. Geleceğe yönelik yurtdışı düşünüyorum. Şimdi Robert Kolej'e girdim. Mühendislik olacak herhalde. Elektronik, bilgisayar gibi. İnşallah güzel bir şey olur" diye konuştu.

'HEM Lgs'Yİ HEM DE TAKIMLAR DÖNEMİNİ BERABER YÜRÜTTÜM'

Lgs'de tüm soruları doğru yanıtlayan DENEYAP atölyelerinde eğitim gören Serra Çarpan ise "Çok mutluyum bu başarımdan dolayı. Ama bu başarım sadece bana ait değil. Gerek öğretmenlerim, müdür yardımcılarım, rehber öğretmenlerimin dışında DENEYAP da bana çok şey kattı bu süreçte. Ben bu sene takımlar dönemindeydim. Hem Lgs'ye hem de takımlar dönemini beraber yürüttüm. Bu takımlar döneminde olmam aslında bana çok şey kattı. Mesela risk yönetimi veya kriz yönetimi konularında ya da girişimcilik, pazarlama konularında bana çok katkısı oldu DENEYAP'ın. Aynı zamanda takım kurma, takım yönetme. Tabii ki teknik alanlarda katkıları da oldu. Ancak bence bu pazarlama alanındaki katkıları, teknik alanındaki katkılarından çok daha büyüktü. Biz arkadaşlarımla pestisit dedektörü yapmıştık DENEYAP'ta. Aslında hem LGS sürecini hem de bu süreci beraber yönetmek çok keyifliydi. Robert tercih edeceğim bu süreçte. ve üniversite olarak da Amerika'da okuyup, nörobilim alanında teknolojiler geliştiren bir iş kadını olmak istiyorum. ve bu geliştirdiğim teknolojileri dünyaya satmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'ALMANYA'DA ÜNİVERSİTEMİ OKUYUP, DAHA SONRASINDA YÜKSEK LİSANS YAPMAK İSTİYORUM'

LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan DENEYAP atölyelerinde eğitim gören Elif Nur Taşar da "LGS'den tam puan almak iyi hissettiriyor ama istediğim liseye yerleşebilecek miyim? korkusu da oluyor insanda. Bilgisayar ve girişimcilik gibi konularda beni gerçekten çok geliştirdi. Takımlarla nasıl çalışılır bunları öğrendim. Almanya'da üniversitemi okuyup, daha sonrasında yüksek lisans yapmak istiyorum. Sonra da daha böyle sanatsal, keyifli bir bölüm okumak istiyorum" dedi.