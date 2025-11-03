Haberler

Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. Yılı Panelde Tartışıldı

Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. Yılı Panelde Tartışıldı
Güncelleme:
Kütahya'da düzenlenen panelde, Denetimli Serbestlik Sistemi'nin toplum üzerindeki etkileri ve dönüşüm süreçleri ele alındı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, adaletin yalnızca cezalandırma değil, rehabilitasyon ve toplumsal uyum sağlama amacı taşıdığını vurguladı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) işbirliğiyle "Topluma Kazandıran Adalet: Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. Yılında Dönüşüm, Algı ve Gelecek" konulu panel düzenlendi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasında, ceza adaletinin nihai amacının olmadığını, denetimli serbestlik sisteminin klasik infaz anlayışından farklı olarak, cezanın infazını toplum içinde gerçekleştirerek bireyi dışlamadan dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi.

Denetimli serbestliğin bir yönüyle devletin merhametini, diğer yönüyle ise toplumun affediciliğini temsil ettiğini belirten Uzun, şöyle devam etti:

"Denetimli Serbestlik adaletin topluma dokunan, insanı merkeze alan yüzüdür. Bu sistem, suçluyu yalnızca cezalandırılan bir birey olarak değil, rehabilitasyon sürecindeki bir insan olarak görmemizi sağlar. Cezanın caydırıcılığı, artık sadece hapisle veya kapatmayla değil, toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesiyle de ölçülmektedir. Bu noktada denetimli serbestlik, kişiye toplumun içinde yeniden bir yer bulma fırsatı tanır."

Küresel ölçeğe bakıldığında çağdaş adalet anlayışının artık yalnızca cezalandırmayı değil, iyileştirmeyi, rehabilitasyonu ve toplumsal uyumu esas aldığına işaret eden Uzun, Türkiye'de bu anlayışın güçlü bir örneğini Denetimli Serbestlik Sistemi ile ortaya koyduğunu ve 20 yıllık birikimiyle bu alanda örnek bir noktaya ulaştığını vurguladı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da üniversite olarak toplumsal sorumluluk bilinciyle hukuk devleti ilkesinin güçlenmesine, insan haklarının gelişmesine ve topluma fayda sağlayan her çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Daha sonra uzman sosyolog Nurcan Akile Irkılata Ergür moderatörlüğünde Kütahya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Asım Akdoğan, Kütahya Barosu Başkanı avukat Edip İlkay Sunay, DPÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin İnanç ve Doç. Dr. Bakko Mehmet Bozaslan panelde denetimli serbestlik konularında konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
