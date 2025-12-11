Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Türk Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20.Yılı Ankara Toplantısı' düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türk Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20.Yılı Ankara Toplantısı" düzenlendi.

Ankara Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Güngör, Adalet Komisyonu Başkan Vekili, mahkeme başkanları, cumhuriyet başsavcı vekilleri, cumhuriyet savcıları, hakimler, adliye çalışanları ve denetimli serbestlik personeli katıldı.

Denetimli Serbestlik Sistemi'nin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte bazı hukukçu ve akademisyenler, "Ceza Adalet Sistemi ve Toplumsal Farkındalık", "20.Yılında Türk Denetimli Serbestlik Sistemi'nin Bilimsel ve Toplumsal Gelişimi" ana başlıkları altında çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.

Etkinlik, katılımcılara plaket takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.